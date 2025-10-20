« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ». Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ».

Halte cette semaine à la Grande Béroche. Nichée entre lac et montagnes, la commune de près de 10'000 habitants séduit par son cadre de vie, ses vignobles et son dynamisme local. Dans son édition de vendredi dernier, Littoral Région met en lumière une aventure peu commune : celle de Séverine Sorriah, de Bevaix, et de sa fille Savanah Beytrison. Le duo s’apprête à s’envoler pour le Népal, où il entreprendra un trek de dix jours dans l’Himalaya, avec pour objectif d’atteindre le sommet du Tsergo-Ri, à près de 5'000 mètres d’altitude.

Mais au-delà du défi sportif, leur démarche est avant tout solidaire comme nous l’expliquait dans « La Matinale » Nicolas Bringolf, journaliste pour l’hebdomadaire du Littoral Ouest. Les deux randonneuses souhaitent récolter des fonds pour deux associations : Cérébral Neuchâtel, qui soutient les enfants en situation de handicap et leurs familles, et Nepalko-Sathi, une organisation valaisanne qui vient en aide aux sherpas vivant dans des conditions précaires. Un projet à la fois humain, engagé et profondément inspirant, que Littoral Région a choisi de raconter pour rappeler que la solidarité se vit aussi à l’échelle locale — jusque sur les plus hauts sommets du monde.

« Ma commune à la Une », c’est chaque lundi dans « La Matinale » à 8h15. La semaine prochaine, direction les montagnes neuchâteloises avec le Ô, et Anthony Picard. /rde


 

