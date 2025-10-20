La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Les organisateurs ont pris la décision d'annuler la manifestation prévue dimanche en raison ...
La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Les organisateurs ont pris la décision d’annuler la manifestation prévue dimanche en raison d’un manque de bénévoles. La fête devrait faire son retour en 2026.

L'atelier de taille de courges (ici lors de l'édition 2024) devrait être maintenu en vue de l'édition 2026 de la Fête de la courge.  L'atelier de taille de courges (ici lors de l'édition 2024) devrait être maintenu en vue de l'édition 2026 de la Fête de la courge. 

Annulation de dernière minute au Château et musée de Valangin. La Fête de la courge n’aura pas lieu ce dimanche. Les organisateurs ont pris la décision de renoncer à l’événement en raison d’un manque de forces vives « pour assurer le bon déroulement et la sécurité de la manifestation », selon un communiqué paru ce lundi. Depuis quelques années, une cinquantaine de bénévoles se mobilisait chaque année pour assurer la tenue de la fête, qui attire entre 1'000 et 2'000 visiteurs. « Il en faudrait en réalité un peu plus », précise Camille Jéquier, la directrice-conservatrice du Château et musée de Valangin. À ce stade, il manquait une dizaine de bénévoles pour ce dimanche pour arriver à ce minimum. C’est donc « avec beaucoup de regrets et le cœur lourd » que la décision d’annuler a été prise, ajoute Camille Jéquier.

Ce manque de bénévoles se fait ressentir depuis le Covid et n’est pas propre au Château et musée de Valangin, selon Camille Jéquier.

Camille Jéquier : « Les gens ont très envie de venir, - ça c’est vraiment très agréable - , mais moins de participer. »

Face à ce constat, la directrice réfléchit à revoir le format de la fête pour l’édition 2026. Les activités proposées pourraient être un peu différentes, mais certains classiques comme « la taille de la courge » seront maintenus, précise Camille Jéquier. L’appel aux bénévoles est d’ores et déjà lancé en vue de cette prochaine édition.

« Ça sera peut-être l’occasion de proposer d’autres activités qu’on doit encore peaufiner. »

Il s’agit de la deuxième annulation de la Fête de la courge depuis ses débuts il y a un peu plus d’une vingtaine d’années. En 2020, la manifestation était une première fois passée à la trappe en raison du Covid. /comm-sbm


 

