La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Annulation de dernière minute au Château et musée de Valangin. La Fête de la courge n’aura pas lieu ce dimanche. Les organisateurs ont pris la décision de renoncer à l’événement en raison d’un manque de forces vives « pour assurer le bon déroulement et la sécurité de la manifestation », selon un communiqué paru ce lundi. Depuis quelques années, une cinquantaine de bénévoles se mobilisait chaque année pour assurer la tenue de la fête, qui attire entre 1'000 et 2'000 visiteurs. « Il en faudrait en réalité un peu plus », précise Camille Jéquier, la directrice-conservatrice du Château et musée de Valangin. À ce stade, il manquait une dizaine de bénévoles pour ce dimanche pour arriver à ce minimum. C’est donc « avec beaucoup de regrets et le cœur lourd » que la décision d’annuler a été prise, ajoute Camille Jéquier.

Ce manque de bénévoles se fait ressentir depuis le Covid et n’est pas propre au Château et musée de Valangin, selon Camille Jéquier.