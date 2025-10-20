Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Des tests inter domaines dans les tunnels nécessiteront la fermeture de l’autoroute entre les jonctions Bevaix et Vaumarcus, du 21 au 24 octobre 2025, de 22 heures à 5 heures du matin.

La chaussée en direction de Lausanne sera fermée durant la nuit du 21 au 22 octobre 2025, celle en direction de Bienne durant la nuit du 22 au 23 octobre, et les deux chaussées durant la nuit du 23 au 24 octobre.

Une déviation sera mise en place, les automobilistes devront quitter l’autoroute et emprunter le réseau secondaire. /comm-ero