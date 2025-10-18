Le combat de Reines de Rochefort est passé entre les gouttes

Le combat de Reines de Rochefort est le seul rescapé de la saison en Suisse romande. Pour la 5e fois, l’Amicale rochefortoise des vaches d’Hérens a mis sur pied une journée de combats et de rassemblement convivial ce samedi. Cette année était toutefois particulière comme tous les combats valaisans ont dû être annulés à cause d’une maladie très contagieuse pour le bétail : la dermatose nodulaire. À la suite d’un cas en France voisine, une zone de protection a dû être mise en place et a épargné Rochefort. « On a eu de la chance », souffle Hermann Frick, président du comité d’organisation.