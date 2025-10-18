Le combat de Reines de Rochefort est passé entre les gouttes

Le combat de Reines de Rochefort est passé entre les gouttes

Ce samedi marquait la 5e édition du combat de Reines organisé par l’Amicale rochefortoise des vaches d’Hérens. La manifestation est la seule qui a pu être maintenue cet automne en Suisse romande, à cause d’une maladie contagieuse.

Le domaine de la Prise-Imer, entre Corcelles et Rochefort, accueillait pour la deuxième fois le combat de Reines. Le domaine de la Prise-Imer, entre Corcelles et Rochefort, accueillait pour la deuxième fois le combat de Reines.

Le combat de Reines de Rochefort est le seul rescapé de la saison en Suisse romande. Pour la 5e fois, l’Amicale rochefortoise des vaches d’Hérens a mis sur pied une journée de combats et de rassemblement convivial ce samedi. Cette année était toutefois particulière comme tous les combats valaisans ont dû être annulés à cause d’une maladie très contagieuse pour le bétail : la dermatose nodulaire. À la suite d’un cas en France voisine, une zone de protection a dû être mise en place et a épargné Rochefort. « On a eu de la chance », souffle Hermann Frick, président du comité d’organisation.

Hermann Frick : « On ne savait pas si on allait pouvoir faire notre combat. »

Ce samedi, le public a donc bel et bien pu profiter du spectacle et des stands de ravitaillement. Plus de 50 vaches d’Hérens étaient présentes afin de combattre. Parmi elles, les bêtes de Virgile Zahnd, un éleveur pour qui les combats de Reines sont un loisir. « Au-delà du plaisir de voir toutes ces bêtes, ce qui me fait plaisir dans une journée comme ça, c’est d’échanger », confie-t-il à quelques minutes du début des combats.

Reportage au domaine de la Prise-Imer lors des combats :

En termes d’organisation, le défi est de taille. « Nous avons plus de 125 bénévoles dans l’équipe », explique Hermann Frick. Mais le plus dur est de trouver un endroit où organiser l’événement : « Il faut avoir la place, il faut prévoir tôt, car il faut faire des rotations de culture. On a de la chance d’avoir des agriculteurs dans l’Amicale. C’est pour ça qu’on arrive à le faire ! »

Virgile Zahnd : « Une bonne partie du destin des combats est entre les mains des bêtes. »

Au-delà de la question sanitaire, l’événement est aussi passé littéralement entre les gouttes. Les organisateurs ont pu profiter d’une semaine et d’une journée sèche qui a grandement facilité la mise en place de la manifestation. /cde


