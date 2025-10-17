Un homme agressé par plusieurs jeunes mardi à Neuchâtel

Une agression à Neuchâtel. Plusieurs jeunes s’en sont pris à un homme de 67 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel. Victime d’un violent coup de pied dans le dos, il a chuté avant d’être pris en charge par une ambulance. Les faits se sont déroulés mardi vers 16h à la rue des Terreaux. La Police neuchâteloise dit avoir été avisée de la diffusion d’une vidéo de l’agression. Les auteurs, tous mineurs et domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont été identifiés et entendus. La police précise qu’aucune autre information ne sera communiquée à ce stade, car la procédure est en cours et les personnes concernées mineures. /vco