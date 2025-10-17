« Quand j’ai retrouvé mes cheveux, c’était comme me retrouver moi. »

Pascale Burri ne se souvient plus du nombre de bandeaux qu’elle a confectionné. « Je ne les compte pas », avoue-t-elle en rigolant. « D’ailleurs, j’ai du mal à me souvenir des prénoms, mais je me souviens de l’histoire de chacune de mes clientes », explique la coiffeuse, un peu gênée.

Assise à la table à manger en face de Pascale Burri, Wendy a trente-cinq ans et est actuellement en traitement pour soigner un cancer du sein. Elle a rencontré la coiffeuse grâce au bouche-à-oreille au moment où son diagnostic est tombé. « On reçoit une ordonnance pour une perruque à l’hôpital avec une liste de coiffeurs et Pascale était dans la liste, alors je suis tout de suite allé la voir », raconte-t-elle. L’histoire de la coiffeuse et son expérience avec la maladie a aussi tout de suite mis en confiance la jeune femme. « Il y avait un lien entre nous deux, elle connaissait ce par quoi j’allais devoir passer », ajoute Wendy en regardant Pascale de l’autre côté de la table.

Wendy avait été avertie par les médecins qu’elle allait perdre ses cheveux petit à petit. « C’était, à ce moment-là, ma plus grande peur », avoue-t-elle. « Au début même si on nous diagnostique le cancer, il ne se voit pas, mais quand on commence à perdre ses cheveux, les gens comprennent qu’on est malade ». Grâce à son entourage et à Pascale Burri, Wendy a été accompagné dans cette épreuve. Elle a accepté de nous livrer son témoignage.