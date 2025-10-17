« Le monde en cause » : des éoliennes qui sèment la discorde au Brésil

La COP 30 se tiendra dans moins d’un mois au Brésil. Comme à chaque conférence sur le climat, il y sera question d’énergies renouvelables, et notamment des éoliennes. Un secteur dans lequel le Brésil présente un énorme potentiel. Mais l’essor de cette énergie verte se fait souvent au détriment de la santé et de l’activité des petits agriculteurs. C’est le cas dans la région de Caetes dans le nord-est du pays, où deux parcs éoliens ont été créés en moins de dix ans. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

