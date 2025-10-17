« Le monde en cause » : des éoliennes qui sèment la discorde au Brésil

Alors que le pays accueillera la COP 30 dans quelques semaines, le développement du secteur ...
« Le monde en cause » : des éoliennes qui sèment la discorde au Brésil

Alors que le pays accueillera la COP 30 dans quelques semaines, le développement du secteur éolien est pointé du doigt par certains.

Les éoliennes ont parfois été installées très proches des habitations. (Photo : Jean-Claude Gerez). Les éoliennes ont parfois été installées très proches des habitations. (Photo : Jean-Claude Gerez).

La COP 30 se tiendra dans moins d’un mois au Brésil. Comme à chaque conférence sur le climat, il y sera question d’énergies renouvelables, et notamment des éoliennes. Un secteur dans lequel le Brésil présente un énorme potentiel. Mais l’essor de cette énergie verte se fait souvent au détriment de la santé et de l’activité des petits agriculteurs. C’est le cas dans la région de Caetes dans le nord-est du pays, où deux parcs éoliens ont été créés en moins de dix ans. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Ça part en live » avec Sweet Julie

« Ça part en live » avec Sweet Julie

Région    Actualisé le 17.10.2025 - 11:00

Frédéric Maire quitte la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma

Frédéric Maire quitte la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma

Région    Actualisé le 17.10.2025 - 11:17

« C’est quoi ton association » : un espace de parole pour se reconstruire après une enfance difficile à Neuchâtel

« C’est quoi ton association » : un espace de parole pour se reconstruire après une enfance difficile à Neuchâtel

Région    Actualisé le 17.10.2025 - 11:22

« En boîte » : Torks, la start-up qui pédale vite

« En boîte » : Torks, la start-up qui pédale vite

Région    Actualisé le 16.10.2025 - 18:30

Articles les plus lus

Kevin Beuret à l’affut de la faune neuchâteloise

Kevin Beuret à l’affut de la faune neuchâteloise

Région    Actualisé le 16.10.2025 - 11:00

Une médaille d’or neuchâteloise au Grand Prix du Vin suisse

Une médaille d’or neuchâteloise au Grand Prix du Vin suisse

Région    Actualisé le 16.10.2025 - 11:30

Plainte pénale pour viol contre un politicien neuchâtelois

Plainte pénale pour viol contre un politicien neuchâtelois

Région    Actualisé le 16.10.2025 - 17:58

Travaux à Colombier : la communication pour aider les commerces

Travaux à Colombier : la communication pour aider les commerces

Région    Actualisé le 16.10.2025 - 18:13