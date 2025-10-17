Frédéric Maire quitte la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma

Le Neuchâtelois a pris congé de l’institution basée à Lausanne à la fin du mois de septembre, après 16 ans. Sous son ère, de nombreux projets ont été initiés. À voir comment ils pourront se poursuivre avec les différentes coupes prévues à tous les niveaux par la Confédération.
Frédéric Maire a pris congé de la Cinémathèque Suisse il y a un petit peu plus de deux semaines. Le Neuchâtelois avait été nommé en 2009 à la direction de l’institution basée à Lausanne. Ce départ, annoncé fin mars, a été pris d’entente avec le Conseil de fondation. Il s’inscrit dans un contexte bien précis, comme Frédéric Maire l’a expliqué vendredi dans La Matinale. « Mon rôle pendant ces 16 ans à la tête de la Cinémathèque a été de faire grandir cette institution (…) et de la faire rayonner de plus en plus. Et forcément ça coûte. Et à un moment donné, on ressent les nécessités (ndlr : des pouvoirs publics) de serrer les budgets. » Sous sa présidence, le budget de l’institution est passé de 5 millions de francs à 13 millions de francs. Pour l’instant, elle n’est pas touchée par les mesures d’économie voulues par la Confédération, mais dans ce contexte, Frédéric Maire et le Conseil de fondation ont estimé qu’il était préférable de nommer un nouveau directeur dans la mesure où le Neuchâtelois est à une année de la retraite.
Frédéric Maire : « Il faut une énergie nouvelle. »
Comme Obélix dans la potion magique, Frédéric Maire est né dans le monde du cinéma
Frédéric Maire a réalisé de nombreux projets lors de son mandat. « J’ai pu initier de A à Z le projet de la restauration du Capitole à Penthalaz (…) qui est devenu le cinéma de la Cinémathèque. » Un lieu extraordinaire et idéal, poursuit-il, pour présenter des films au public, mais également pour « inviter un certain nombre de gens qui sont souvent très émus de se retrouver dans cette salle qui a bientôt cent ans. » Le Neuchâtelois relève également que le numérique est arrivé avec lui. « Le numérique nait véritablement au cinéma en 2009. » Et la Cinémathèque a dû travailler « à intégrer le numérique qui est essentiel pour une cinémathèque aujourd’hui, parce qu’il faut conserver les films non seulement sur pellicules, mais aussi sur le support numérique. »
Frédéric Maire a quitté la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma. « Je suis né dedans, je ne vais pas arrêter. C’est comme la potion magique, comme dirait Obélix. Je vais faire autre chose et continuer des choses que j’ai initiées à titre plus personnel. » /sma