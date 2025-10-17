Frédéric Maire quitte la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma

Comme Obélix dans la potion magique, Frédéric Maire est né dans le monde du cinéma

Frédéric Maire a réalisé de nombreux projets lors de son mandat. « J’ai pu initier de A à Z le projet de la restauration du Capitole à Penthalaz (…) qui est devenu le cinéma de la Cinémathèque. » Un lieu extraordinaire et idéal, poursuit-il, pour présenter des films au public, mais également pour « inviter un certain nombre de gens qui sont souvent très émus de se retrouver dans cette salle qui a bientôt cent ans. » Le Neuchâtelois relève également que le numérique est arrivé avec lui. « Le numérique nait véritablement au cinéma en 2009. » Et la Cinémathèque a dû travailler « à intégrer le numérique qui est essentiel pour une cinémathèque aujourd’hui, parce qu’il faut conserver les films non seulement sur pellicules, mais aussi sur le support numérique. »

Frédéric Maire a quitté la Cinémathèque suisse, mais pas le monde du cinéma. « Je suis né dedans, je ne vais pas arrêter. C’est comme la potion magique, comme dirait Obélix. Je vais faire autre chose et continuer des choses que j’ai initiées à titre plus personnel. » /sma