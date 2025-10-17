« Ça part en live » avec Sweet Julie

Révélée il y a tout juste un an dans la « Star Academy », Sweet Julie trace désormais sa route ...
Révélée il y a tout juste un an dans la « Star Academy », Sweet Julie trace désormais sa route en solo. Avec son titre « Selflove », la jeune artiste invite à s’aimer sans détour et à trouver la paix intérieure. Invitée de « La Matinale », elle a offert un live plein d’émotion.

En douze mois, la vie de Sweet Julie a basculé. De la vie intense du château de Dammarie-lès-Lys à ses premiers pas sur scène, la chanteuse savoure chaque instant d’une aventure qui ne fait que commencer. « Le mot qui résume cette année ? Expérience », confie-t-elle à Raphael dans « La Matinale ». Après le succès de son premier single « Est-ce que tu m’attends », elle a dévoilé il y a quelques semaine « Selflove », un titre profondément personnel qui résonne comme une déclaration d’amour à soi-même. « Une thématique qui s’est rapidement imposé à moi », explique-t-elle.

En live, sa voix douce et affirmée enveloppe le studio d’une sincérité désarmante. « Selflove » parle à tous ceux qui cherchent à se réconcilier avec eux-mêmes — un message universel que Julie incarne avec une authenticité rare.

Entre nouveaux projets, un site flambant neuf et une présence annoncée au Festival Passion Vinyl à Mézières en juin 2026, Sweet Julie poursuit son chemin avec la même lumière qu’à ses débuts. Une artiste à suivre, assurément, et à écouter en boucle sur toutes les plateformes. /rde


 

