« Ça part en live » avec Sweet Julie

En douze mois, la vie de Sweet Julie a basculé. De la vie intense du château de Dammarie-lès-Lys à ses premiers pas sur scène, la chanteuse savoure chaque instant d’une aventure qui ne fait que commencer. « Le mot qui résume cette année ? Expérience », confie-t-elle à Raphael dans « La Matinale ». Après le succès de son premier single « Est-ce que tu m’attends », elle a dévoilé il y a quelques semaine « Selflove », un titre profondément personnel qui résonne comme une déclaration d’amour à soi-même. « Une thématique qui s’est rapidement imposé à moi », explique-t-elle.

En live, sa voix douce et affirmée enveloppe le studio d’une sincérité désarmante. « Selflove » parle à tous ceux qui cherchent à se réconcilier avec eux-mêmes — un message universel que Julie incarne avec une authenticité rare.