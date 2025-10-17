« C’est quoi ton association » : un espace de parole pour se reconstruire après une enfance difficile à Neuchâtel

Née d’un constat récurrent — celui du poids persistant des blessures invisibles laissées par une enfance marquée par la peur, le contrôle ou la dévalorisation — l’initiative « Après une enfance difficile » veut offrir un espace sécurisant où les mots peuvent enfin se poser. « Les abus psychiques, ce sont ces atteintes à l’estime de soi, ces manipulations émotionnelles ou ce manque d’écoute qui laissent des traces profondes », explique Vanessa Wirth, coordinatrice de l’antenne neuchâteloise d’Info-Entraide Suisse. Le groupe, animé dans un esprit d’écoute bienveillante, permettra à chacun de partager son vécu sans jugement, de se sentir reconnu et de renouer avec une forme de confiance.

S’adressant à tous les adultes souhaitant avancer sur leur chemin de reconstruction, le groupe ne requiert aucune démarche thérapeutique préalable. « Parler, c’est déjà un acte de guérison », souligne Vanessa Wirth. L’objectif est de briser la honte et l’isolement, souvent tenaces après des années de silence. La première rencontre aura lieu le 29 octobre à Neuchâtel, et les inscriptions se font via le site internet d’Info-Entraide Suisse, antenne de Neuchâtel. Un pas concret vers la résilience et la solidarité entre pairs.