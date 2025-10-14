Raphaël Domjan poursuit sa mission au lac Titicaca

Le bateau PlanetSolar II a bouclé la première semaine du premier tour du lac Titicaca à l’énergie solaire. L’équipe de l’écoexplorateur neuchâtelois Raphaël Domjan a accosté mardi dernier à Tiquina, en Bolivie, après 150km de navigation sur le plus haut lac navigable du monde. Il est situé à près de 4'000 mètres d’altitude. Une cérémonie en présence notamment des autorités boliviennes a été organisée pour l’occasion.

Raphaël Domjan, qui avait déjà bouclé le premier tour du monde en bateau solaire, continue de s’investir pour la protection du climat et de la planète. Il a expliqué mardi, dans La Matinale, que cette mission doit permettre « de voir quelles sont les performances d’un bateau solaire sur le lac Titicaca qui est le plus haut lac navigable du monde. Ce bateau solaire a été construit au bord du lac de Neuchâtel.» Raphaël Domjan et son équipe ont navigué avec PlanetSolar II sur le lac de Neuchâtel pour voir quelles étaient les performances de ce bateau. « Et maintenant, on est sur le lac Titicaca à 3'800 mètres d’altitude et on va pouvoir voir si vraiment, comme on le pense, c’est à cette altitude que les bateaux solaires sont les plus efficaces. » L’écoexplorateur neuchâtelois relève qu’il y a plus de 3'000 bateaux sur ce lac. Des bateaux thermiques qui fonctionnent beaucoup moins bien du fait qu’il y a moins d’oxygène. « Et c’est probablement ici, le meilleur endroit pour faire fonctionner des bateaux électriques et solaires. » Lors de leur navigation sur le lac Titicaca, des habitants se sont d’ailleurs montrés très intéressés par le bateau. « Ils ont trouvé ça incroyable. Je crois que j’aurais pu vendre au moins dix fois notre bateau solaire.