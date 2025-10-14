Acheter son logement : ce qu’il faut vraiment pour convaincre la banque

Devenir propriétaire, c’est un rêve bien ancré dans l’esprit de nombreux Suisses. Mais entre ...
Acheter son logement : ce qu’il faut vraiment pour convaincre la banque

Devenir propriétaire, c’est un rêve bien ancré dans l’esprit de nombreux Suisses. Mais entre le désir d’avoir enfin « son chez-soi » et la réalité du financement, le parcours peut vite se compliquer. Fonds propres, revenus suffisants et valorisation du bien : trois critères que les banques scrutent avec attention avant d’accorder un prêt hypothécaire. Julien Perrenoud, spécialiste en financement immobilier chez Neuchâtel Hypothèques, nous aide à y voir plus clair.

Julien Perrenoud, spécialiste en financement immobilier chez Neuchâtel Hypothèques, dans « La Matinale » Julien Perrenoud, spécialiste en financement immobilier chez Neuchâtel Hypothèques, dans « La Matinale »

Avant d’obtenir les clés, il faut surtout convaincre la banque. Et cela commence par les fonds propres : en règle générale, 20 % du prix du bien doivent provenir de l’acheteur. Une partie peut être issue du 2ᵉ pilier, mais une part doit venir d’économies réelles, ce qui peut vite représenter un obstacle. La hausse des taux d’intérêt a d’ailleurs renforcé la prudence des établissements, qui examinent désormais les dossiers avec plus de rigueur. Côtés revenus, la règle d’or reste la même : les charges hypothécaires ne doivent pas dépasser un tiers du revenu brut du ménage.

Mais même avec un bon dossier, tout dépend aussi du bien lui-même. Si sa valeur estimée est inférieure au prix demandé, la banque pourrait revoir son financement à la baisse. « C’est un point souvent sous-estimé par les acheteurs », rappelle Julien Perrenoud. Une évaluation réaliste du bien, des finances solides et un projet bien préparé : voilà la combinaison gagnante pour transformer le rêve d’achat immobilier en réalité.

Les conseils de notre experts, Julien Perrenoud, spécialiste en financement immobilier chez Neuchâtel Hypothèques :

La semaine prochaine, l’éducation de enfants prend place dans notre rendez-vous avec « Les Experts ». Noée Pozzo, responsable d’une crèche dans le canton de Neuchâtel sera dans « La Matinale » à 8h15. /rde


 

