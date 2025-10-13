« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Le conseiller aux Etats vaudois Pascal Broulis estime que la gestion des transports en Suisse ...
« Le dossier du lundi » : un nouveau poste de secrétaire d'Etat aux transports ?

Le conseiller aux Etats vaudois Pascal Broulis estime que la gestion des transports en Suisse manque de clarté. Le libéral-radical suggère d'instaurer un secrétariat d'Etat aux transports. Le dossier de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.

Le conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis a déposé une motion qui propose un poste de secrétaire d'Etat aux transports. (Photo : Keystone / Peter Schneider). Le conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis a déposé une motion qui propose un poste de secrétaire d'Etat aux transports. (Photo : Keystone / Peter Schneider).

Un manque de coordination et de cohérence se fait ressentir au niveau de la gestion des infrastructures de transport en Suisse. C’est le constat du conseiller aux Etats PLR vaudois Pascal Broulis. Afin de résoudre cette problématique, il propose de créer un poste de secrétaire d’Etat aux transports. « Il me semble logique qu’il y ait un chef administratif qui puisse coordonner et fixer des priorités, au lieu d’avoir des interférences et des délais qui ne suivent pas » argumente Pascal Broulis.


La motion déposée par le Vaudois sera discutée cette semaine en commission des transports du Conseil des Etats. Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a recueilli les propos du conseiller aux Etats. /sju-pch

Le dossier de Serge Jubin :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La perche soleil se plaît dans le lac de Neuchâtel

La perche soleil se plaît dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 13.10.2025 - 11:30

L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 16:56

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 11:18

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 19:26

Articles les plus lus

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 15:05

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 11:18

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 19:26

L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

Région    Actualisé le 12.10.2025 - 16:56

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 14:00

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 15:05

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 11:18

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Maison en feu à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 11.10.2025 - 19:26

Un lien entre les étudiants et le monde professionnel

Un lien entre les étudiants et le monde professionnel

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 11:00

La ligne directe, un élément clé de l’aménagement du territoire

La ligne directe, un élément clé de l’aménagement du territoire

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 12:30

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 14:00

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 15:05