La perche soleil se plaît dans le lac de Neuchâtel

Colorée et appréciée des aquariophiles, la perche soleil est aussi vorace et agressive. Elle fréquente le lac de Neuchâtel depuis au moins 1991, selon un recensement de l’époque. Considérée comme nuisible en France et invasive en Suisse, cette espèce originaire d’Amérique du Nord doit être tuée en cas de capture, dans l’espoir d’en limiter la propagation.

Et pourtant, la perche soleil semble plutôt bien se plaire dans le lac — principalement dans les ports et les zones de végétation aquatique. Les pêcheurs professionnels affirment en attraper de plus en plus dans leurs filets.

« C’est une espèce invasive qui est relativement… peu invasive. Elle nous préoccupe surtout par son caractère non indigène », estime Robin Berger, collaborateur scientifique au Service cantonal de la faune. « Le terme de prolifération est certainement encore un peu fort. Sa population a tendance à s’étendre, mais de manière assez calme. »