La bise, ennemie des champignons

Que vous les préfèreriez en poêlée ou en sauce, c’est la saison des champignons et rien ne vaut ceux que vous trouvez vous-même ! Les forêts de la région regorgent d’espèces différentes. Mais actuellement, il n’y en a pas énormément : la faute à la bise. « Elle a formé une croûte sur la terre et le champignon a un peu de peine à sortir », explique Mélika Borel, mycologue passionnée. Pour la contrôleuse de champignons à Bevaix, une bonne journée de pluie suffirait à faire revenir de belles quantités de mycètes, « peut-être même les bolets ! »