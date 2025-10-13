La bise, ennemie des champignons

L’automne est la saison des champignons. Mais actuellement, ils peinent à sortir, car la bise assèche le dessus de la terre. Ce n’est pas pour autant qu’aucune trouvaille n’est possible dans les forêts de la région. Reportage à la cueillette avec une contrôleuse passionnée.
Que vous les préfèreriez en poêlée ou en sauce, c’est la saison des champignons et rien ne vaut ceux que vous trouvez vous-même ! Les forêts de la région regorgent d’espèces différentes. Mais actuellement, il n’y en a pas énormément : la faute à la bise. « Elle a formé une croûte sur la terre et le champignon a un peu de peine à sortir », explique Mélika Borel, mycologue passionnée. Pour la contrôleuse de champignons à Bevaix, une bonne journée de pluie suffirait à faire revenir de belles quantités de mycètes, « peut-être même les bolets ! »
Mélika Borel : « Il y aura de belles choses qui vont sortir. »
Que les amateurs de cueillettes se rassurent : les champignons vont revenir et il y en a quand même dans nos forêts actuellement. La preuve étant que l’on a pu en cueillir avec Mélika Borel dans les hauteurs de Bevaix ce lundi. Contrôleuse de champignons de longue date, elle rappelle qu’il est très important de faire vérifier son panier après chaque sortie pour éviter une intoxication.
Reportage lors de la cueillette de champignons avec Mélika Borel :
/lgn