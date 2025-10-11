Incendie en cours à La Chaux-de-Fonds

Un incendie est en cours à La Chaux-de-Fonds. Selon la Police neuchâteloise, le sinistre touche une petite ferme non loin des Eplatures. Les pompiers sont arrivés sur place tôt ce samedi matin et sont encore en intervention. /ecr


