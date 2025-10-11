Dernier service au mythique café des Faucheurs à La Chaux-de-Fonds

Le couple Studer est à la recherche d’un repreneur pour les Faucheurs. « On aimerait quelqu’un qui reste dans le même esprit, avec de la cuisine locale, fraîche, faite maison et qui saura continuer de faire vivre ce lieu mythique que mes grands-parents ont su mettre en place ».

En attendant de trouver la perle rare, Céline et Vincent Studer envisagent de rouvrir ponctuellement le restaurant. Pour la Saint-Martin déjà où il y a déjà pas mal de réservations. Les tables seront aussi peut-être redressées pour le Revira et pour quelques événements par-ci par-là, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau tenancier. /cwi.