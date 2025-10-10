Un pas important a été franchi pour mettre fin à deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu et une libération d’otages après de fortes pressions du président américain, Donald Trump. Le gouvernement de l’Etat hébreu a également donné son feu vert tôt vendredi. Ces différentes annonces ont été suivies par des scènes de célébrations dans le territoire palestinien, mais également en Israël. Retour sur les dernières heures avec Alexandre Rossé :
« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza
