La ligne directe, un élément clé de l’aménagement du territoire

La ligne directe structure l’aménagement du territoire cantonal

Pour convaincre, Damien Cottier s’appuie sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle ligne qui va augmenter massivement le nombre de personnes qui prendront les transports publics. « Ailleurs, on a beaucoup de peine à avoir cet effet. » L’élu libéral-radical relève qu’il ne serait pas « surpris qu’il y ait encore une variante intermédiaire qui arrive », entre les 14 et les 24 milliards de francs. « Et il faudra continuer de se battre pour être sûr d’être dans le paquet, quel que soit le montant. »

Baptiste Hurni soulève un autre point qui fait de la ligne directe un élément indispensable pour le canton de Neuchâtel. « Nous organisons notre canton autour de ce projet. Si vous prenez le projet d’aménagement du territoire du canton de Neuchâtel, il est organisé autour de cette ligne structurante. » Si on la repousse au-delà de 2045, « tout ce qu’on est en train de faire n’a pas de sens tant que ce n’est pas construit. » Pour convaincre, Baptiste Hurni relève qu’il faudra créer des alliances avec les représentants des autres projets classés en catégorie 2. /sma