Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Dans un communiqué envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi, des individus disent avoir repeint ...
Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Dans un communiqué envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi, des individus disent avoir repeint des murs de la ville ainsi que la banque. Un geste de colère envers l’établissement bancaire et l’inaction de la Suisse face à la guerre à Gaza.

Des individus ont tagué la vitrine de la banque UBS à Neuchâtel. Des individus ont tagué la vitrine de la banque UBS à Neuchâtel.

Les vitrines d’UBS taguées à Neuchâtel. Dans un communiqué envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi et qui n’est pas signé, des individus affirment avoir repeint des murs de la ville de Neuchâtel et la vitrine de la banque UBS pour exprimer leur colère en lien avec la guerre à Gaza. Un moyen, disent-ils, pour que tous les habitants de la ville soient confrontés à leur rage contre la banque. Pour l'heure, la rédaction n'a pas connaissance d'autres tags que ceux réalisés sur les murs de l'établissement bancaire. Les activistes accusent UBS de financer une entreprise qui produit 85% de drones et 85% de certaines munitions, radios et autres matériaux utilisés par l’armée israélienne.

Le groupuscule s’indigne également de l’inaction de la Suisse « qui laisse ces banques et ces entreprises agir en toute impunité sur son territoire ». Il indique également que ces agissements s’inscrivent dans le cadre d’une semaine d’actions pour protester contre « la léthargie de la Suisse », qui se termine ce samedi par une manifestation à Berne dès 15 heures. /comm-sma


 

