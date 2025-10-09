Du nord au sud de l’Afrique en vélo pendant deux ans et demi. Le Neuchâtelois Sylvain Guignot est rentré il y a une dizaine de jours. Il avait prévu dans un premier temps de voyager pendant six mois, mais le périple s’est prolongé au rythme des rencontres avec les populations indigènes. Sylvain Guignot est parti du Maroc en mars 2023 pour rejoindre le Mozambique. Il a visité 21 pays et parcouru 22'000 kilomètres sur des routes souvent détériorées, mais aussi « beaucoup de pistes, beaucoup de sable. (…) Mais quand on a le temps, on y va petit à petit même si on ne fait que dix kilomètres par jour. » Dans certains endroits, les pistes ressemblaient davantage à des rivières « donc là, on pousse le vélo ».

L’aventure humaine au cœur du voyage

Sylvain Guignot a réalisé son voyage au fil des rencontres. Il s’est rendu notamment en Afrique de l’Ouest, une région très peu fréquentée par les touristes où « j’ai été accueilli avec toute la sympathie du monde. Les gens sont vraiment heureux de nous rencontrer et tellement contents qu’on visite leurs villages. » Il s’est recommémoré son passage dans les deux Guinée où les enfants sont vraiment adorables. « Ils ont une dizaine d’enfants par famille et quand on repartait, ils nous enlaçaient en nous demandant de ne pas les oublier, de ne pas les abandonner. Donc c’était vraiment ultra touchant. »

À peine de retour, Sylvain Guignot pense déjà à repartir en Afrique. Il espère pouvoir le faire en mars 2026. /sma