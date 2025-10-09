Du nord au sud de l’Afrique en vélo

Le Neuchâtelois Sylvain Guignot a parcouru 22'000 kilomètres et visité 21 pays en trente mois ...
Du nord au sud de l’Afrique en vélo

Le Neuchâtelois Sylvain Guignot a parcouru 22'000 kilomètres et visité 21 pays en trente mois. De retour il y a une dizaine de jours, il se prépare déjà à retourner en Afrique en mars 2026.

Le Neuchâtelois Sylvain Guignot lors de son périple en Afrique. (Photo : Sylvain Guignot) Le Neuchâtelois Sylvain Guignot lors de son périple en Afrique. (Photo : Sylvain Guignot)

Du nord au sud de l’Afrique en vélo pendant deux ans et demi. Le Neuchâtelois Sylvain Guignot est rentré il y a une dizaine de jours. Il avait prévu dans un premier temps de voyager pendant six mois, mais le périple s’est prolongé au rythme des rencontres avec les populations indigènes. Sylvain Guignot est parti du Maroc en mars 2023 pour rejoindre le Mozambique. Il a visité 21 pays et parcouru 22'000 kilomètres sur des routes souvent détériorées, mais aussi « beaucoup de pistes, beaucoup de sable. (…) Mais quand on a le temps, on y va petit à petit même si on ne fait que dix kilomètres par jour. » Dans certains endroits, les pistes ressemblaient davantage à des rivières « donc là, on pousse le vélo ».

L’aventure humaine au cœur du voyage

Sylvain Guignot a réalisé son voyage au fil des rencontres. Il s’est rendu notamment en Afrique de l’Ouest, une région très peu fréquentée par les touristes où « j’ai été accueilli avec toute la sympathie du monde. Les gens sont vraiment heureux de nous rencontrer et tellement contents qu’on visite leurs villages. » Il s’est recommémoré son passage dans les deux Guinée où les enfants sont vraiment adorables. « Ils ont une dizaine d’enfants par famille et quand on repartait, ils nous enlaçaient en nous demandant de ne pas les oublier, de ne pas les abandonner. Donc c’était vraiment ultra touchant. »

À peine de retour, Sylvain Guignot pense déjà à repartir en Afrique. Il espère pouvoir le faire en mars 2026. /sma


 

Actualités suivantes

Sort incertain pour la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Sort incertain pour la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 13:00

Début d'incendie à la prison de la Promenade

Début d'incendie à la prison de la Promenade

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 12:40

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:47

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:58

Articles les plus lus

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:58

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:47

Ça roule à La Robella

Ça roule à La Robella

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:58

Début d'incendie à la prison de la Promenade

Début d'incendie à la prison de la Promenade

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 12:40

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:21

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:58

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Les vitrines de l'UBS de Neuchâtel taguées 

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:47

Ça roule à La Robella

Ça roule à La Robella

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:58

Des projets pilotes pour favoriser l’inclusion

Des projets pilotes pour favoriser l’inclusion

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 11:00

L’ancienne école de St-Blaise se mue en centre médical

L’ancienne école de St-Blaise se mue en centre médical

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 12:33

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:21

Ça roule à La Robella

Ça roule à La Robella

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 10:58