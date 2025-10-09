Début d'incendie à la prison de la Promenade

Un sinistre d'origine « manifestement » criminelle s'est produit mercredi après-midi dans l'établissement ...
Début d'incendie à la prison de la Promenade

Un sinistre d'origine « manifestement » criminelle s'est produit mercredi après-midi dans l'établissement pénitentiaire chaux-de-fonnier. Il a été rapidement maîtrisé. Six personnes ont été incommodées par les fumées, sans devoir être hospitalisées.

La prison de la Promenade à La Chaux-de-Fonds (photo : archives). La prison de la Promenade à La Chaux-de-Fonds (photo : archives).

Un début d’incendie a eu lieu mercredi en milieu d’après-midi à la prison de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds. Le sinistre, qui a pris dans une des annexes, est « manifestement » d’origine criminelle, communique jeudi la Police neuchâteloise. Elle précise que l’incendie a été rapidement maîtrisé. Six personnes, dont deux agents de détention, ont été incommodées par les fumées, sans devoir être hospitalisées. Un imposant dispositif de pompiers et policiers a été déployé. Le quartier a été bouclé durant plusieurs heures. Une enquête a été ouverte et plusieurs personnes ont déjà été entendues. /comm-vco 


Actualisé le

 

