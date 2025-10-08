L’ancienne école de St-Blaise se mue en centre médical

Le cabinet pédiatrique devrait ouvrir ses portes à l’automne 2026. Laurent Amez-Droz espère une inauguration du bâtiment rénové à la fin de la même année.

Le coût de ces transformations de l’ancienne école en centre médical s’élève à 6 millions de francs. « C’est le montant maximum qu’on s’est fixé pour ces travaux » précise Laurent Amez-Droz. Les autorités communales ont fait leurs calculs et la location des surfaces aux praticiens générera un « rendement acceptable ».