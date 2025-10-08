L’ancienne école de St-Blaise se mue en centre médical

L'école a abandonné le collège de la Rive-de-l'Herbe à St-Blaise au printemps 2022. Le bâtiment est en travaux. Réaffecté en centre médical, il devrait rouvrir ses portes à l'automne 2026.
Les rires des enfants se sont tus au printemps 2022 au collège de la Rive-de-l’Herbe à St-Blaise. Mais ça n’est pas définitif. Le bâtiment, propriété de la Commune de Laténa, est en travaux. Les petits y feront leur retour à l’automne 2026. Non pas pour y apprendre à lire et à écrire, mais lorsqu’ils seront accueillis en consultation par leur pédiatre. L’ensemble du rez-de-chaussée sera consacré à cette spécialité. Et c’est là que le chantier est le plus important. Actuellement, les ailes ouest et est sont surélevées. Il faut les mettre au même niveau que le reste de l’étage, afin de garantir un accès aisé pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. Pour leur permettre d’atteindre les étages supérieurs, un ascenseur sera installé dans l’aile nord du bâtiment.
Laurent Amez-Droz, conseiller communal en charge des bâtiments : « Le rez-de-chaussée subit de grandes transformations. »
Les étages du futur centre médical abriteront un centre de cardiologie, des généralistes, un physiothérapeute et une psychothérapeute. Les autorités de Laténa cherchent encore à louer les 70m2 encore non attribués, idéalement pour de la gynécologie. Le recrutement des praticiens n’a pas été un long fleuve tranquille. La mise à l’enquête publique pour la transformation du bâtiment avait été lancée en mars 2022. Les premiers médecins recrutés dans la foulée avaient finalement renoncé en raison notamment des loyers trop élevés. Mais cette fois-ci, un compromis semble avoir été trouvé. Conseiller communal en charge des bâtiments, Laurent Amez-Droz, évoque des loyers au m2 de l’ordre de 210 francs. Mais ça n’est pas le seul atout que la Commune a pu faire valoir. L’élu rappelle que Laténa est la 4e force économique du canton, que la commune nouvellement fusionnée jouit d’une situation géographique idéale, qu’elle est bien desservie par les voies de communication.
« Ça n’a pas été si facile que ça de recruter des médecins. »
Le cabinet pédiatrique devrait ouvrir ses portes à l’automne 2026. Laurent Amez-Droz espère une inauguration du bâtiment rénové à la fin de la même année.
Le coût de ces transformations de l’ancienne école en centre médical s’élève à 6 millions de francs. « C’est le montant maximum qu’on s’est fixé pour ces travaux » précise Laurent Amez-Droz. Les autorités communales ont fait leurs calculs et la location des surfaces aux praticiens générera un « rendement acceptable ».
« Ce n’est (…) pas une dépense pure et simple, mais un investissement pour l’avenir. »
Financièrement parlant, la Commune de Laténa se porte bien. Les comptes 2024 ont été bouclés avec un bénéfice de plus de 3 millions de francs. La collectivité publique bénéficie aussi d’un tissu économique intéressant, « avec beaucoup d’entreprises » et « un bon mélange entre personnes physiques et personnes morales ». /cwi