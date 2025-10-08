Raphael et Steve voguent sur les flots de Méditerranée et profitent du soleil et de la douceur de vivre. Et si David Charles semble regretter de ne pas être de la partie à bord du bateau, il a fait en sorte d’amener un peu d’esprit balnéaire dans la Matinale. Parce qu’il n’y a pas que le boulot, les plannings, les enfants et la lessive dans notre quotidien, il exprime en musique le plaisir d’une pause apéro, jusqu’à préparer de quoi se désaltérer en direct dans « Faites-nous rire ». /aas
« Faites-nous rire » : Y a pas d’heure pour l’apéro
Alors que la croisière RTN bat son plein, David Charles a décidé qu’il n’y avait pas de raison ...
RTN
Actualités suivantes
Les Neuchâtelois encore trop lents face à l’arrêt cardiaque
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 17:42
Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 16:55
L’évolution de l’horlogerie et de la microtechnique au cœur d’une exposition
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 13:43
Articles les plus lus
L’évolution de l’horlogerie et de la microtechnique au cœur d’une exposition
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 13:43
Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 16:55
L’évolution de l’horlogerie et de la microtechnique au cœur d’une exposition
Région • Actualisé le 07.10.2025 - 13:43
Perturbations de trafic après une manifestation non-autorisée à Neuchâtel
Région • Actualisé le 06.10.2025 - 16:56