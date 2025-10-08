« Faites-nous rire » : Y a pas d’heure pour l’apéro

Raphael et Steve voguent sur les flots de Méditerranée et profitent du soleil et de la douceur de vivre. Et si David Charles semble regretter de ne pas être de la partie à bord du bateau, il a fait en sorte d’amener un peu d’esprit balnéaire dans la Matinale. Parce qu’il n’y a pas que le boulot, les plannings, les enfants et la lessive dans notre quotidien, il exprime en musique le plaisir d’une pause apéro, jusqu’à préparer de quoi se désaltérer en direct dans « Faites-nous rire ». /aas