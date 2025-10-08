Des projets pilotes pour favoriser l’inclusion

Le Canton de Neuchâtel se préoccupe des personnes vivant avec un handicap. Il lance son 3e appel à projets en matière d’inclusion. Il met à disposition une enveloppe de 100'000 francs pour financer des projets menés par et pour les personnes vivant avec un handicap. Cette année, le thème de la santé a remplacé celui des proches aidants. Il vient compléter les thématiques de l’égalité, la communication, la culture, le sport et les loisirs. Cet appel à projets est lancé par le Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte. Sa préposée à l’inclusion, Nathalie Christen, a expliqué mercredi, dans La Matinale, que cette démarche s’inscrit dans la Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap qui permet au Canton de soutenir ces projets pilotes. Des projets qui visent à intégrer « ce changement de vision qu’est l’inclusion et de travailler sur les barrières environnementales qui empêchent la participation des personnes vivant avec un handicap au sein de la population. » Depuis 2023, une vingtaine de projets ont déjà été soutenus, comme « l’installation de balançoires et de tourniquets inclusifs dans des places de jeux de communes pour favoriser l’échange entre les enfants vivants avec un handicap et ceux qui ne vivent pas avec un handicap ».

Des projets qui doivent durer dans le temps

Cette année, le thème de la santé remplace celui des proches aidants. « C’est un droit fondamental qui joue un rôle primordial dans le quotidien des gens. (…) Pour les personnes vivant avec un handicap, c’est un thème qui fait partie du plan d’action en matière d’inclusion. Le Canton a la volonté d’améliorer l’inclusion dans cette thématique. » Un thème qui pourrait se concrétiser par des adaptations des messages ou de matériel de communication pour prendre en compte la diversité des types de handicap.

Le Canton finance les projets retenus à hauteur de 50% de leur budget. L’autre moitié doit être financée par les porteurs des projets dans le but de les rendre pérennes. Les dossiers doivent être déposés jusqu’au 31 décembre. /sma