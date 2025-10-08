Ça roule à la Robella

Marcher tout en s’amusant. Un jeu de balles a été inauguré mercredi matin à Buttes sur la station de La Robella. Cinq parcours en bois ont été installés au bord du chemin pédestre reliant le haut du télésiège au bas de la station. Ces modules font office de circuit de billes géant. Le but : motivé les enfants et rendre le parcours de randonnée ludique. « Chaque année, nous cherchons à avoir une nouveauté sur le site », explique Jacques Haldi, président du Télésiège Buttes - La Robella - Chasseron Nord (TBRC). Après le « Pump Track » et le mini-golf, la station se dote donc d’un jeu de balles. « Cela devrait également encourager les visiteurs à utiliser le télésiège », détaille le président. Le parcours fait au total 4,3 km de long pour environ 470 mètres de dénivelé négatif, sans grandes difficultés et adapté aux familles.