Ça roule à la Robella

Nouvelle activité pour les familles à La Robella. Un jeu de balles a été inauguré ce mercredi matin à Buttes. Cinq installations en bois, à l’image d’un circuit de bille géant, ont été installées au bord du chemin pédestre reliant le haut du télésiège jusqu’au village.
Marcher tout en s’amusant. Un jeu de balles a été inauguré mercredi matin à Buttes sur la station de La Robella. Cinq parcours en bois ont été installés au bord du chemin pédestre reliant le haut du télésiège au bas de la station. Ces modules font office de circuit de billes géant. Le but : motivé les enfants et rendre le parcours de randonnée ludique. « Chaque année, nous cherchons à avoir une nouveauté sur le site », explique Jacques Haldi, président du Télésiège Buttes - La Robella - Chasseron Nord (TBRC). Après le « Pump Track » et le mini-golf, la station se dote donc d’un jeu de balles. « Cela devrait également encourager les visiteurs à utiliser le télésiège », détaille le président. Le parcours fait au total 4,3 km de long pour environ 470 mètres de dénivelé négatif, sans grandes difficultés et adapté aux familles.
Jacques Haldi : « Pour les enfants, c’est une magnifique motivation. »
Les cinq modules ont été imaginés par la menuiserie Thiébaud à Buttes et confectionnés avec du bois butteran : « C’est du 100% local », se réjouis Jacques Halti. Un projet notamment soutenu par la NPR de l’association Destination Val-de-Travers. « Ce projet fait directement suite au programme innotour qui a pris place entre 2020 et 2024 », explique Laure Von Wyss, membre du comité de l’association. Le service forestier de la commune a également contribué au choix des emplacements des modules. « Dans la mesure où ce parcours suit le sentier déjà existant, les contraintes au niveau de l’exploitation sylvicole restent mesurées », estime Alix Mercier, forestier. Le projet a coûté au total 20'000 francs. Un coût supporté intégralement par la Banque Raiffeisen dans le cadre de son 125e anniversaire.
Reportage à l'inauguration
Le prix pour acquérir une balle est de cinq francs. A la fin du parcours les utilisateurs peuvent la garder en souvenir, pas besoin de la ramener au guichet. Si les visiteurs veulent en plus emprunter le télésiège, ils devront débourser 15 francs pour les adultes et 13 francs pour les enfants. Aucun rabais donc sur la montée en télésiège qui coûte de toute manière 10 francs par adultes et 8 francs par enfants. /crb