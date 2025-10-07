Milvignes mise sur la créativité locale pour 2026

La Commune relance son appel à projets participatif « Milvignes est à vous ». Doté de 10’000 francs, ce programme soutient des initiatives culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 janvier.

Une exposition de photos et des excursions à la découverte de la faune locale seront organisées à Auvernier ce printemps. (Photo d'archives) Une exposition de photos et des excursions à la découverte de la faune locale seront organisées à Auvernier ce printemps. (Photo d'archives)

Remportez 10’000 francs pour donner vie à vos idées. La Commune de Milvignes lance un nouvel appel à projets pour 2026.

Les habitants et les associations ont jusqu’au 9 janvier prochain pour proposer des initiatives culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, dans le cadre du programme « Milvignes est à vous ». Il peut s’agir de projets inédits ou d’idées pour faire évoluer un événement déjà connu dans la commune.

L’objectif est d’encourager la participation citoyenne et de renforcer le lien social à Milvignes. Le programme a déjà permis de concrétiser plusieurs idées, à l’image d’un concours de talents qui a réuni 14 artistes au théâtre de Colombier en septembre. Le formulaire d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site internet de la Commune de Milvignes. /comm-ero


