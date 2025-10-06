Pas de train entre Yverdon-les-Bainset Chavornay le 11 octobre

L’IR57 ne circulera pas entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre et le trafic ferroviaire ...
Pas de train entre Yverdon-les-Bainset Chavornay le 11 octobre

L’IC5 sera supprimé entre Yverdon-les-Bains et Chavornay et l’IR57 ne circulera pas le samedi 11 octobre en raison de travaux à la gare d’Ependes. Les horaires seront modifiés le dimanche 12 octobre. Les CFF conseillent aux voyageurs de consulter les horaires en ligne.

L’IR57 est suspendu entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 12 octobre, et le trafic entre Yverdon-les-Bains et Chavornay interrompu le 11 octobre pour travaux à Ependes. (Photo : Chemins de fer du Jura) L’IR57 est suspendu entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 12 octobre, et le trafic entre Yverdon-les-Bains et Chavornay interrompu le 11 octobre pour travaux à Ependes. (Photo : Chemins de fer du Jura)

L’IR57 ne circulera pas entre Neuchâtel et Genève-Aéroport, et le trafic sera suspendu entre Yverdon-les-Bains et Chavornay pour des travaux à la gare d’Ependes. Des travaux de renouvellement des aiguillages auront lieu le weekend des 11 et 12 octobre 2025, à la gare d’Ependes. Les CFF annoncent une interruption complète du trafic samedi entre Yverdon-les-Bains et Chavornay samedi 11 octobre. Des trains supplémentaires circuleront entre Lausanne et Chavornay, tandis que des bus assureront les liaisons entre Chavornay et Yverdon-les-Bains ainsi qu’entre Chavornay et Grandson pour les lignes R1 et R2.

Le dimanche 12 octobre, les horaires seront modifiés : l’IR57 ne circulera pas entre Neuchâtel et Genève-Aéroport (les voyageuses et voyageurs devront emprunter les IC5 et IC1/IR90 via Renens VD), les R1 seront remplacés par des bus entre Chavornay et Grandson, et les R2 partiront avec 7 minutes d’avance depuis Grandson sans s’arrêter à Ependes, desservie uniquement par les bus de substitution, tout comme Essert-Pittet.

Il est vivement conseillé de consulter l’horaire en ligne ou l’app Mobile CFF avant tout déplacement durant les travaux, afin de planifier au mieux son voyage. /comm-ero


