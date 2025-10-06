Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Le chômage est resté stable en septembre dans le canton de Neuchâtel. Le taux s’établit à 4,6%, comme en août, selon les données publiées par la chancellerie d’État. Le nombre de chômeurs a très légèrement diminué, passant à 4’144 personnes (-23). En parallèle, le nombre total de demandeurs d’emploi a augmenté de 113, pour atteindre 6'411 personnes. Cette stabilité se reflète aussi à l’échelle romande (4%) et nationale (2,8%).

Par tranches d’âge, une hausse est observée chez les jeunes de moins de 25 ans (+47), liée notamment à la fin des formations, ainsi que chez les plus de 50 ans (+8). Les 25-49 ans enregistrent une baisse de 78 chômeurs. Le taux de chômage des jeunes atteint 5,7% (+0,6 pt), celui des seniors reste stable à 3,8%.

Côté secteurs, des baisses sont relevées dans les activités financières, l’assurance et l’immobilier (-11), la santé humaine (-11) et de l’hébergement médico-social et social (-8). Une légère hausse est notée dans le commerce de détail (+8).

Malgré la stabilité actuelle, le marché de l’emploi reste tendu dans un contexte économique incertain, renforcé par l’annonce de nouveaux droits de douane américains de 100% sur les produits pharmaceutiques. /comm-ero