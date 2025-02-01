Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Le nouveau programmateur se réjouit pour cela de pouvoir compter sur une équipe soudée et efficace qui l’accompagne. « Je suis loin d’être seul », assure Mathias Kerninon : « Nora Munk a rejoint l’équipe et nous collaborons pour établir cette programmation. »





La collaboration : la clé pour la gestion du site

Une dernière figure de proue vient compléter l’équipe de « Chocs » de La Case. Rana Bassil prendra officiellement son poste de coordinatrice générale au sein de l’institution lundi 6 octobre. Cette dernière arrive avec des bagages pleins d’expérience. Rana Bassil est libano-palestinienne, elle a lancé sa carrière à Dubaï dans le domaine de la publicité. En 2009, à 25 ans elle arrive en Suisse où elle fait ses armes au sein de différentes institutions culturelles. Notamment à Fribourg dans l’espace culturel Le Nouveau Monde et le festival Belluard Bollwerk international. « Je ne veux pas imposer ma vision. Je vais observer et m’intégrer pour voir ce que je peux apporter à l’institution », expliquait Rana Bassil à quelques jours de sa prise de fonction./crb