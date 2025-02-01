Une nouvelle équipe de « Chocs » à la Case

Le week-end était chargé à La Case-à-Chocs. Le lieu culturel a lancé sa saison 2025/2026 sur les chapeaux de roues vendredi et samedi. La première soirée a accueilli trois artistes et groupes des trois régions linguistiques de Suisse. Le Tessin était représenté par le trio Monte Mai, la Suisse allemande avec Mel D et finalement Mary Middlefield a défendu La Romandie. En parallèle se tenait le kick off des DJ résidents de la Case. « Les six Dj se sont partagés la soirée, il y en a eu pour tous les goûts », ajoute Mathias Kerninon, le nouveau programmateur. Samedi, c’était le retour de la soirée Tech with us où les spectateurs sont venus taper du pied. « Les fans de techno ont l’habitude de cette soirée à La Case-à-Chocs », explique le programmateur. Ce premier week-end de lancement reflète la programmation du reste de la saison, selon Mathias Kerninon.
Mathias Kerninon : « Il y aura une grosse mise en avant de la scène locale. »
La programmation de cet automne n’a pas été mise sur pied par Mathias Kerninon. Ce dernier a repris le flambeau de l’ancien programmateur. C’est à partir de ce printemps qu’il pourra mettre sa patte dans l’organisation, mais sans dénaturer le tout : « L’idée c’est quand même de rester fidèle à l’identité de la Case-à-Chocs. »
« Je suis assez touché par ce qui est rock, punk et métal. »
Le nouveau programmateur se réjouit pour cela de pouvoir compter sur une équipe soudée et efficace qui l’accompagne. « Je suis loin d’être seul », assure Mathias Kerninon : « Nora Munk a rejoint l’équipe et nous collaborons pour établir cette programmation. »
La collaboration : la clé pour la gestion du site
Une dernière figure de proue vient compléter l’équipe de « Chocs » de La Case. Rana Bassil prendra officiellement son poste de coordinatrice générale au sein de l’institution lundi 6 octobre. Cette dernière arrive avec des bagages pleins d’expérience. Rana Bassil est libano-palestinienne, elle a lancé sa carrière à Dubaï dans le domaine de la publicité. En 2009, à 25 ans elle arrive en Suisse où elle fait ses armes au sein de différentes institutions culturelles. Notamment à Fribourg dans l’espace culturel Le Nouveau Monde et le festival Belluard Bollwerk international. « Je ne veux pas imposer ma vision. Je vais observer et m’intégrer pour voir ce que je peux apporter à l’institution », expliquait Rana Bassil à quelques jours de sa prise de fonction./crb