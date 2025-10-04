L’A5 est momentanément fermée juste après Vaumarcus

Un accident s’est produit sur l’A5 juste après la sortie Vaumarcus en direction de Neuchâtel. La police et une ambulance sont sur place. La sortie est pour le moment forcée à Vaumarcus.

l'A5 est momentanément fermée en direction de Neuchâtel. La sortie est forcée à Vaumarcus. Ces perturbations sont dues à un accident de la route. La police ainsi qu’une ambulance sont sur place.


 

