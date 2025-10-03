Moins vite, mais mieux sur les lacs dès 2026

Naviguer plus lentement pour aller plus loin. Dès le 3 avril 2026, la Société de navigation du lac de Bienne (BSG) adoptera un nouvel horaire. L’objectif est d’améliorer la durabilité tout en assurant la rentabilité. La BSG ralentira ses bateaux d’environ 3 km/h afin de consommer moins de carburant. Les croisières sur le lac de Bienne commenceront plus tôt dans la journée pour mieux s’adapter aux attentes des passagers, tandis que les courses de l’après-midi sur l’Aar, moins fréquentées, disparaîtront.

Une autre nouveauté fait son apparition dès 2026, la croisière des Trois-Lacs fera escale à Neuchâtel. Un ajout rendu possible grâce à un accord entre la BSG et les compagnies de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat. « On a trouvé un accord avec nos amis de Neuchâtel », commente Thomas Mühlethaler, directeur général de la BSG. /los-ero