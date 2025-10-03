Les oiseaux migrateurs, des sportifs d’endurance

S’émerveiller des oiseaux et de leurs performances en pleine période de migrations : c’est ce qui est possible ce weekend dans le cadre de la Journée européenne des oiseaux migrateurs Eurobirdwatch. Un événement annuel qui se tient dans une trentaine de pays européens ainsi qu’une cinquantaine de points d’observation en Suisse. Le principe est simple : le grand public est invité à observer les oiseaux et à profiter des explications des spécialistes. Au centre-nature Birdlife de La Sauge, des activités et excursions sont prévues dimanche entre 9h et 18 heures.

En direct dans la Matinale, François Turrian, directeur romand chez Birdlife Suisse, en a profité pour comparer les oiseaux à des sportifs d’endurance. « Ils sont capables de voler au-dessus des terres et des mers et d’accomplir des trajets de milliers et parfois de dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la planète ».