25 ans de XL Bowling à la Tchaux : il a survécu à la fin de la clope et au Covid

Le seul bowling du canton de Neuchâtel fête ses 25 ans. Dj’s et jeux concours sont au programme ce vendredi soir et samedi au XL Bowling, à La Chaux-de-Fonds. L’établissement a connu des hauts et des bas dans ce quart de siècle au gré des changements de lois, de modes de consommation et récemment du Covid, qui avait mis les finances dans les cordes. Mais une chose n’a pas changé depuis l’an 2000 : les pistes. « Elles n’ont pas été renouvelées, ça fait 25 ans qu’elles sont là, entretenues. Le reste, c’est uniquement au niveau de la machinerie, de ce qui est ordinateurs et concept de jeu, qu’il y a eu des modifications », explique Sébastien Matthey, l’un des trois cogérants.





« Tout le monde est nul, mais tout le monde a du plaisir. »

Les coups durs ? « Le Covid. La suppression de la cigarette a été quelque chose de très difficile. Le prochain [coup dur], c’est les fameux RHT, parce qu’on sent que les gens ont un pouvoir d’achat qui est différent… », résume Sébastien Matthey. Mais le bowling reste rassembleur : « C’est, je pense, le seul sport où on va dire que les parents et les enfants ont le même niveau : tout le monde est nul, mais tout le monde passe un bon moment », formule ce responsable.

