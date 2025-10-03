25 ans de XL Bowling à la Tchaux : il a survécu à la fin de la clope et au Covid

Le seul bowling du canton de Neuchâtel fête son quart de siècle ce vendredi et samedi dans la Métropole horlogère avec des dj’s et des jeux concours. L’ancienne halle de tennis accueille toujours un club de sport, le Bowling Club La Chaux-de-Fonds.
Le seul bowling du canton de Neuchâtel fête ses 25 ans. Dj’s et jeux concours sont au programme ce vendredi soir et samedi au XL Bowling, à La Chaux-de-Fonds. L’établissement a connu des hauts et des bas dans ce quart de siècle au gré des changements de lois, de modes de consommation et récemment du Covid, qui avait mis les finances dans les cordes. Mais une chose n’a pas changé depuis l’an 2000 : les pistes. « Elles n’ont pas été renouvelées, ça fait 25 ans qu’elles sont là, entretenues. Le reste, c’est uniquement au niveau de la machinerie, de ce qui est ordinateurs et concept de jeu, qu’il y a eu des modifications », explique Sébastien Matthey, l’un des trois cogérants.
« Tout le monde est nul, mais tout le monde a du plaisir. »
Les coups durs ? « Le Covid. La suppression de la cigarette a été quelque chose de très difficile. Le prochain [coup dur], c’est les fameux RHT, parce qu’on sent que les gens ont un pouvoir d’achat qui est différent… », résume Sébastien Matthey. Mais le bowling reste rassembleur : « C’est, je pense, le seul sport où on va dire que les parents et les enfants ont le même niveau : tout le monde est nul, mais tout le monde passe un bon moment », formule ce responsable.
Sébastien Matthey : « la suppression de la cigratte a été quelque chose de très difficile. »
L’ancienne halle de tennis, squash et badminton accueille toujours un club de sport dans ses murs : le club de bowling de La Chaux-de-Fonds, le BCC, qui s’entraîne là tous les mardis et s’ouvre aux joueurs non-licenciés chaque jeudi dans une compétition ayant lieu au printemps et en automne. Et d’un rendez-vous à l’autre, devant les pistes qui ne sont jamais loin du bar, ce n’est pas tout à fait la même ambiance : « Le mardi soir, on est entre nous, on se lance des défis, on est là pour apprendre. Le jeudi, il y a un peu de public, on peut partager nos connaissances et faire découvrir ce sport à tout le monde, parce qu’il n’y a pas d’âge pour jouer au bowling », raconte Gabriel Ozanon, le président du BCC.
Entraînements « à l'eau »
Une dernière question quand même : les membres du club carburent-ils à l’eau ? « Oui, obligatoirement. On respecte l’éthique. Rien ne nous empêche [de boire un verre] avant et après l’entraînement, mais pendant les séances, c’est à l’eau, à l’eau, à l’eau », sourit-il.
Gabriel Ozanon : « Il n'y a pas d'âge pour jouer au bowling. »
Le BCC accueille une section de Procap, dont certains joueurs font partie des meilleurs de Suisse voire du monde. Le club aimerait développer son offre de jeu et son partenariat avec le XL Bowling, qui se dit ouvert aux propositions. Reste qu’homologuer les pistes pour accueillir des compétitions coûterait cher… /vco