Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Dans le cadre de la campagne « Roulez léger », un nouveau compteur de vélos sera mis en service ...
Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Dans le cadre de la campagne « Roulez léger », un nouveau compteur de vélos sera mis en service dès le 6 octobre sur l’avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel.

Le quai Perrier à Neuchâtel. (Photo : service des ponts et chaussées, SPCH) Le quai Perrier à Neuchâtel. (Photo : service des ponts et chaussées, SPCH)

Neuchâtel pédale vers plus de données. La campagne « Roulez léger » installe au niveau de l’arrivée du Fun’ambule, sur l’avenue du Premier-Mars, un nouveau compteur vélo dès le 6 octobre. Ce dispositif comptera en continu les passages de cyclistes et viendra compléter les huit postes déjà en place dans le canton, notamment aux Éplatures à La Chaux-de-Fonds et à Boveresse. Des panneaux d’information et un marquage au sol accompagneront l’installation afin de valoriser la mobilité douce et le suivi statistique effectué par les autorités.

Dès 2026, quatre nouveaux compteurs viendront encore renforcer ce réseau. À ce jour, plus de 82 km d’aménagements cyclables ont été réalisés, avec 34 km supplémentaires prévus d’ici 2027. Le canton et la Ville de Neuchâtel veulent promouvoir le vélo au sein de la population. /comm-ero


 

Actualités suivantes

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Jeux en tous genres à Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.10.2025 - 09:39

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 21:58

Restart démarre fort

Restart démarre fort

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:50

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:07

Articles les plus lus

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:07

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:26

Restart démarre fort

Restart démarre fort

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:50

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Six ans et demi de prison ferme pour violences conjugales

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 21:58

Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:00

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:07

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:26

Restart démarre fort

Restart démarre fort

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:50

Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:00

La Fondation culturelle de la BCN soutient 14 projets artistiques

La Fondation culturelle de la BCN soutient 14 projets artistiques

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:00

Swiss Evolife cesse ses activités pour raisons financières

Swiss Evolife cesse ses activités pour raisons financières

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 15:47

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Le clocher du Théâtre des Abeilles retrouve son coq

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:26