Un nouveau compteur cyclable installé à Neuchâtel

Neuchâtel pédale vers plus de données. La campagne « Roulez léger » installe au niveau de l’arrivée du Fun’ambule, sur l’avenue du Premier-Mars, un nouveau compteur vélo dès le 6 octobre. Ce dispositif comptera en continu les passages de cyclistes et viendra compléter les huit postes déjà en place dans le canton, notamment aux Éplatures à La Chaux-de-Fonds et à Boveresse. Des panneaux d’information et un marquage au sol accompagneront l’installation afin de valoriser la mobilité douce et le suivi statistique effectué par les autorités.

Dès 2026, quatre nouveaux compteurs viendront encore renforcer ce réseau. À ce jour, plus de 82 km d’aménagements cyclables ont été réalisés, avec 34 km supplémentaires prévus d’ici 2027. Le canton et la Ville de Neuchâtel veulent promouvoir le vélo au sein de la population. /comm-ero