Le Conseil général dit « oui » à la mise en lumière de l’Atelier oublié

Le Conseil communal déplore que le Canton ait jusqu’ici refusé de soutenir financièrement le projet de mise en valeur de l’Atelier oublié autrement que par un montant de 32'000 francs, via le canal de la nouvelle politique régionale.

La gauche du Conseil général, elle, a accueilli le projet de la Ville avec enthousiasme. La mise en valeur de l’Atelier oublié est d’ailleurs conçue comme un premier jalon d’un parcours touristique à créer, de lieux dits secrets à visiter librement, dont la Maison blanche, l’Ancien manège et la villa Fallet par exemple feraient partie. « En tant que Jurassienne d’origine, j’ai déjà essayé les parcours secrets des villes de Delémont, St-Imier, Porrentruy, etc. C’est un plus pour le tourisme », estime la conseillère générale socialiste Carmen Brossard.