Le Conseil général dit « oui » à la mise en lumière de l’Atelier oublié

Bijou du patrimoine horloger, l’Atelier oublié deviendra un lieu plus touristique à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général a accepté un crédit de 765'000 francs pour la mise aux normes de l’installation électrique de cet ancien lieu de production. Un montant qui inclut l’installation dans l’appartement d’à côté, rue du Progrès 68, d’un centre d’interprétation du patrimoine horloger. La Ville a trouvé 190'000 francs de financement externe pour alléger la facture. Insuffisant aux yeux de l’UDC, qui a déposé en vain un amendement pour un montant de 350'000 francs (de financement externe). « Les entreprises horlogères ont déjà donné 110'000 francs, on les en remercie, mais on estime qu’il serait encore possible d’aller chercher 80'000 francs supplémentaires », nous a expliqué l’UDC Jean-Pierre Brechbühler, auteur de l’amendement.
Jean-Pierre Brechbühler : « C'est un projet très intéressant, mais ce n'est trop cher. »
Le Conseil communal déplore que le Canton ait jusqu’ici refusé de soutenir financièrement le projet de mise en valeur de l’Atelier oublié autrement que par un montant de 32'000 francs, via le canal de la nouvelle politique régionale.
La gauche du Conseil général, elle, a accueilli le projet de la Ville avec enthousiasme. La mise en valeur de l’Atelier oublié est d’ailleurs conçue comme un premier jalon d’un parcours touristique à créer, de lieux dits secrets à visiter librement, dont la Maison blanche, l’Ancien manège et la villa Fallet par exemple feraient partie. « En tant que Jurassienne d’origine, j’ai déjà essayé les parcours secrets des villes de Delémont, St-Imier, Porrentruy, etc. C’est un plus pour le tourisme », estime la conseillère générale socialiste Carmen Brossard.
Carmen Brossard : « Ce genre de parcours secrets apporte un plus au tourisme. »
L’aménagement léger de l’Atelier oublié et l’installation du centre d’interprétation du patrimoine horloger devraient être achevés pour Capitale culturelle suisse (lcdf27). /vco