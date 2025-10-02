Jeux en tous genres à Neuchâtel

C’est une première pour un nouveau rendez-vous. Les 24 Heures du jeu, c’est ce weekend à Neuchâtel ...
C’est une première pour un nouveau rendez-vous. Les 24 Heures du jeu, c’est ce weekend à Neuchâtel. Mais l’événement prend ses racines dans la culture neuchâteloise du jeu.

Lana Zeroual, la secrétaire de l'association « À l'Abordajeux », était l'invitée dans la Matinale RTN.

Pendant un tour d’horloge, les amateurs de jeux vont pouvoir se retrouver et faire des découvertes ce weekend. À partir de samedi 10h et jusqu’à dimanche 10h, à la Cité des étudiants, Clos-Brochet 10 à Neuchâtel, l’association « À l’Abordajeux » met sur pied la première édition des 24 Heures du jeu. Au programme : jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, Loup-garou géant, échecs et même jass.

Invitée dans la Matinale RTN, une des organisatrices, Lana Zeroual, la secrétaire de l’association « À l’Abordajeux », note que l’idée était de faire revivre une ancienne tradition lancée autrefois par l’association Oniris. Une manière aussi de créer un événement ludique à Neuchâtel, distinct de la grande fête qu’est devenue Ludesco à La Chaux-de-Fonds. Comme cet événement-référence, les organisateurs vont mettre sur pied une organisation qui doit permettre aux amateurs de ne pas être perdus ni intimidés face à des jeux ou joueurs qu’ils ne connaissent pas. « On sent que ça fait gentiment partie du quotidien, qu’il y a plein de personnes intéressées par le jeu de société », relève-t-elle, constatant qu’une culture du jeu a émergé dans le canton de Neuchâtel.

Cet événement n’est pas conçu comme une initiative unique. « À l’Abordajeux » compte mettre sur pied des éditions des 24 Heures du jeu chaque année. /jhi


