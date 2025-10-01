Le parcours d’une cancéreuse optimiste

« La Salle d’attente », le livre-témoignage de la Neuchâteloise Daniela Vaucher, raconte comment ...
Le parcours d’une cancéreuse optimiste

« La Salle d’attente », le livre-témoignage de la Neuchâteloise Daniela Vaucher, raconte comment elle a traversé par deux fois une grave maladie.

Daniela Vaucher en rose dans le studio RTN, à l’occasion d’Octobre rose. Daniela Vaucher en rose dans le studio RTN, à l’occasion d’Octobre rose.

Octobre rose, c’est comme chaque année la campagne internationale annuelle sur la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Une situation que Daniela Vaucher connaît bien. Habitante du canton de Neuchâtel, elle sort ce mercredi aux éditions Jets d’encre à Paris un récit autobiographique intitulé « La Salle d’attente – témoignage d’une cancéreuse optimiste ». Une histoire vécue singulière, puisqu’elle raconte comment l’autrice a surmonté deux cancers, à douze ans d’intervalle.

Un livre touchant, poignant, et… souvent drôle. « Ces pointes d’humour c’est aussi pour moi un pas de côté, un peu de recul en me voyant dans certains états et finalement quelque chose de positif pour moi », commente Daniela Vaucher, invitée dans la Matinale RTN.

L’autrice en a profité pour décrypter le titre de son ouvrage. La salle d’attente sert de fil rouge à son récit et lui permet de mettre en phrases ce qu’elle a ressenti pendant les différentes phases de son combat contre la maladie. Quant à la « cancéreuse optimiste », c’est elle, à la fois résiliente et vivante, et dont l’humour qui transparait dans son livre lui a permis de surmonter bien des épreuves. /jhi


 

Actualités suivantes

Swiss Evolife cesse ses activités pour raisons financières

Swiss Evolife cesse ses activités pour raisons financières

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 11:15

« Faites-nous rire » : L’âge de raison pour Christian Mukuna

« Faites-nous rire » : L’âge de raison pour Christian Mukuna

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 09:41

Michael et Janik, les frères qui ont évité la loose au HCC à Küsnacht

Michael et Janik, les frères qui ont évité la loose au HCC à Küsnacht

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 01:51

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:19

Articles les plus lus