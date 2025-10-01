Le parcours d’une cancéreuse optimiste

Octobre rose, c’est comme chaque année la campagne internationale annuelle sur la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Une situation que Daniela Vaucher connaît bien. Habitante du canton de Neuchâtel, elle sort ce mercredi aux éditions Jets d’encre à Paris un récit autobiographique intitulé « La Salle d’attente – témoignage d’une cancéreuse optimiste ». Une histoire vécue singulière, puisqu’elle raconte comment l’autrice a surmonté deux cancers, à douze ans d’intervalle.

Un livre touchant, poignant, et… souvent drôle. « Ces pointes d’humour c’est aussi pour moi un pas de côté, un peu de recul en me voyant dans certains états et finalement quelque chose de positif pour moi », commente Daniela Vaucher, invitée dans la Matinale RTN.