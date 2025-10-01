« Faites-nous rire » : L’âge de raison pour Christian Mukuna

Christian Mukuna vous l’annonce officiellement : la Fête des Vendanges à Neuchâtel a changé… ou alors, c’est peut-être simplement lui qui a vieilli ! Dans sa chronique, notre humoriste pose un regard tendre et hilarant sur l’événement. Lui qui, jadis, arpentait chaque stand jusqu’au bout de la nuit, se surprend désormais à savourer une raclette au Village Suisse, à applaudir le Corso fleuri et même à repartir avec un sweat officiel de la manifestation soigneusement emballé — le tout accompagné d’un petit Voltaren Dolo.

Avec son humour incisif, Christian Mukuna transforme cette prise de conscience générationnelle en véritable ode à la convivialité. Car derrière les confettis, les souvenirs d’ivresse et les amitiés retrouvées, il nous rappelle que ces trois jours restent avant tout un privilège : rire, chanter et partager ensemble. La preuve qu’à Neuchâtel, même la nostalgie a le goût du vin.