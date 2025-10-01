« Faites-nous rire » : L’âge de raison pour Christian Mukuna

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
« Faites-nous rire » : L’âge de raison pour Christian Mukuna

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

Même après n’y avoir passé qu’une seule soirée, Christian Mukuna ne s’est toujours pas remis de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. Un café s’impose dans « La Matinale » Même après n’y avoir passé qu’une seule soirée, Christian Mukuna ne s’est toujours pas remis de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. Un café s’impose dans « La Matinale »

Christian Mukuna vous l’annonce officiellement : la Fête des Vendanges à Neuchâtel a changé… ou alors, c’est peut-être simplement lui qui a vieilli ! Dans sa chronique, notre humoriste pose un regard tendre et hilarant sur l’événement. Lui qui, jadis, arpentait chaque stand jusqu’au bout de la nuit, se surprend désormais à savourer une raclette au Village Suisse, à applaudir le Corso fleuri et même à repartir avec un sweat officiel de la manifestation soigneusement emballé — le tout accompagné d’un petit Voltaren Dolo.

Avec son humour incisif, Christian Mukuna transforme cette prise de conscience générationnelle en véritable ode à la convivialité. Car derrière les confettis, les souvenirs d’ivresse et les amitiés retrouvées, il nous rappelle que ces trois jours restent avant tout un privilège : rire, chanter et partager ensemble. La preuve qu’à Neuchâtel, même la nostalgie a le goût du vin.

La semaine prochaine, Lord Betterave s’installe dans « La Matinale ». Horaire un peu spéciale en raison de la « Croisière RTN », notre humoriste accompagnera Armelle à 8h15. /rde


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Michael et Janik, les frères qui ont évité la loose au HCC à Küsnacht

Michael et Janik, les frères qui ont évité la loose au HCC à Küsnacht

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 01:51

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 18:19

« Comment j’ai tenu le coup » : douze portraits de résilience pour Octobre rose

« Comment j’ai tenu le coup » : douze portraits de résilience pour Octobre rose

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:30

Vers des moyens de contraception gratuits pour les moins de 30 ans

Vers des moyens de contraception gratuits pour les moins de 30 ans

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 16:49

Articles les plus lus

Nouvelle loi sur la formation musicale acceptée à Neuchâtel

Nouvelle loi sur la formation musicale acceptée à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:14

Neuchâtel : le collège des Terreaux évacué

Neuchâtel : le collège des Terreaux évacué

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:42

Hausses des taxes à la HES-SO: droit intercantonal à changer

Hausses des taxes à la HES-SO: droit intercantonal à changer

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 15:37

La Lanterne Magique fait sa rentrée : pourquoi ça marche ?

La Lanterne Magique fait sa rentrée : pourquoi ça marche ?

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 16:25