Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Le festival de musique d’Estavayer-le-Lac a dévoilé une partie de sa programmation ce mercredi. C’est Gims qui figurera en tête d’affiche pour l’édition 2026 de L’Estival Open Air.

Gims sera la star de la première soirée à Estavayer-le-Lac. (Photo : archives) Gims sera la star de la première soirée à Estavayer-le-Lac. (Photo : archives)

Gims en tête d’affiche. L’Estival Open Air a dévoilé sa vedette pour 2026 ce mercredi. La 34e édition se déroulera du 29 juillet au 1er août. Le chanteur congolais se produira le premier soir à Estavayer-le-Lac. La billetterie de l’évènement est ouverte. /crb-comm


 

