Estivale Open Air : Gims en tête d’affiche

Gims en tête d’affiche. L’Estival Open Air a dévoilé sa vedette pour 2026 ce mercredi. La 34e édition se déroulera du 29 juillet au 1er août. Le chanteur congolais se produira le premier soir à Estavayer-le-Lac. La billetterie de l’évènement est ouverte. /crb-comm