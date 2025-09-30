« Les Experts » : Déclaration d’impôt, ce qui change en 2025

Anticiper reste le maître mot. Selon Thibault Girardin, expert-comptable diplômé chez Neuchâtel Fiduciaire, attendre le dernier moment est l’erreur la plus fréquente des contribuables, qui risquent alors d’oublier des déductions importantes. Certaines, comme les rachats dans la prévoyance ou les frais de formation, sont bien connues. Mais d’autres restent trop souvent négligées alors qu’elles permettent de réduire efficacement la facture fiscale. Le spécialiste insiste : il faut agir avant le 31 décembre 2025 pour en tirer pleinement parti.

La suppression de la valeur locative, validée par la votation fédérale, bouleverse particulièrement la situation des propriétaires. Si certains profils verront leurs charges fiscales allégées, d’autres risquent de perdre certains avantages liés aux déductions. « Tout dépend du niveau d’endettement et du type de bien », explique l’expert. Pour aborder cette transition en toute sérénité, il recommande trois gestes simples : anticiper, vérifier ses droits à déduction et, en cas de doute, demander conseil à un professionnel.

Les conseils de notre expert, Thibault Girardin :