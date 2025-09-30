De l'alcool, des rissoles et un chat intercepté à la douane

De l’alcool, des rissoles et un chat sans papiers ont été interceptés par des collaborateurs de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). La marchandise en provenance d'Espagne était acheminée illégalement dans le canton de Neuchâtel. La fourgonnette était immatriculée dans le canton de Neuchâtel, où le conducteur - un ressortissant colombien de 36 ans - est domicilié, indique mardi l'OFDF dans un communiqué. Cette intervention a eu lieu à la mi-septembre.

Dans le détail, les douaniers ont intercepté 143 litres d'alcool à plus de 18%, 50 litres d'alcool à moins de 18% ainsi que 190 kilogrammes environ de rissoles à la viande en provenance d'Espagne. Le véhicule contenait également un chat sans puce ni passeport. La marchandise a été séquestrée et un dépôt d'amende a été demandé dans l'attente d'un dédouanement ultérieur.

Le communiqué rappelle que les animaux de compagnie doivent être déclarés lors du passage de la frontière. Il s'agit de présenter un passeport pour animaux de compagnie, un certificat vétérinaire ou une autorisation à un poste frontière pendant les heures d'ouverture. /ATS