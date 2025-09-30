« Comment j’ai tenu le coup » : douze portraits de résilience pour Octobre rose

Le projet s’intitule « Comment j’ai tenu le coup ». Onze femmes et un homme ayant affronté le cancer du sein se sont prêtés à l’exercice du portrait, sous l’objectif du photographe neuchâtelois Guillaume Perret. À travers des images accompagnées de mots intimes et d’objets symboliques, l’initiative veut sensibiliser le public à la réalité de la maladie, récolter des fonds et rendre hommage aux patientes et patients. À l'origine de l'initiative, le Centre du sein du RHNe, la Ligue neuchâteloise contre le cancer et l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE.

« Le but était de faire quelque chose pour sensibiliser à la problématique du cancer du sein », explique Guillaume Perret. Photographe indépendant, il a été contacté pour réaliser un calendrier qui devait rassembler 12 témoignages. « L’idée était de trouver douze personnes d’accord de témoigner de leur expérience, de comment elles ont traversé ce cancer », explique le Neuchâtelois.

Au-delà de l’objet imprimé, il s’agit aussi d’un geste de solidarité : « Il y avait l’idée de sensibiliser, mais aussi de récolter des fonds. Le calendrier, avec ses douze pages, s’y prêtait bien », précise-t-il.