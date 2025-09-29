Témoin du temps, le clocher de La Chaux-du-Milieu attend sa restauration

Chauves-souris et martinets dans le clocher

L’évaluation menée par la commune a révélé que la charpente devait aussi être reprise. « Quelques pièces demandent à être remplacées au niveau de la charpente, dont des poutres », détaille Jean-Denis Siegenthaler. L’installation d’un échafaudage permettra par la même occasion de nettoyer la façade en pierre et réviser l’horloge.

La fabrication des tavillons impose un calendrier particulier. Le tavillonneur doit couper les arbres à une lune particulière, choisir des sapins qui n’ont pas de nœuds, puis façonner les tavillons. « C’est un travail manuel qui prend du temps, car les tavillons doivent être secs avant la pose », précise Jean-Denis Siegenthaler.

À cela s’ajoute la présence d’espèces qui nichent désormais dans le clocher : « Le bâtiment est habité par des chauves-souris et des martinets et on ne peut pas se permettre de faire les travaux pendant la période de nidification. » La commune doit donc attendre leur envol, ce qui reporte les travaux à septembre 2026.

