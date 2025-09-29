« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale » Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale »

Neuchâtel, forte de ses 45'000 habitants depuis la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, vient de vivre son rendez-vous emblématique de l’automne : la Fête des Vendanges. Trois jours de célébrations populaires, dont le traditionnel Corso fleuri, mis en avant dans une double page spéciale à paraître ce mercredi 1er octobre dans N+. Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication de la Ville, souligne l’importance de cette couverture pour un événement qui rassemble chaque année des milliers de visiteurs.

Au-delà des festivités, l’hebdomadaire braque également ses projecteurs sur la Tour du fantastique, dont l’ouverture est prévue en décembre 2025. Ce nouvel espace culturel accueillera les œuvres de John Howe, illustrateur mondialement reconnu pour avoir donné forme au char de la Ville de Neuchâtel durant cette 98e édition de la Fête des Vendanges, mais aussi, et surtout, aux univers du Seigneur des anneaux, du Hobbit et des Anneaux de pouvoir. Un projet d’envergure qui, aux côtés des traditions populaires, témoigne du dynamisme et des ambitions de la cité lacustre.


« Ma commune à la Une » prend une pause et reviendra le lundi 20 octobre, avec Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région. /rde


 

