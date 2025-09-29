Cadar, 50 ans auprès des commerces indépendants

Voilà 50 ans que Cadar a vu le jour. L’aventure a commencé à Echallens, mais depuis 2005, c’est à Fleurier que le grossiste s’épanouit. Un lieu qui réussit bien à Cadar, puisque c’est ici que l’entreprise a connu deux agrandissements de son dépôt en 2007 puis en 2012. Aujourd’hui, le concept continue de plaire puisque 650 commerçants indépendants sont partenaires.

Cet anniversaire, Cadar l’a notamment fêté lors d’un événement privé au début du mois dans ses locaux au Val-de-Travers. L’occasion de revenir sur le côté familial de l’entreprise, toujours très présent selon son directeur depuis 2021, Philippe Gremion : « Tant à l’interne qu’à l’externe, le mot magique c’est la proximité. » Ce dépôt de 4000 m2 est souvent considéré comme « délocalisé » puisque loin des axes routiers. Mais pourtant, les fournisseurs ne se sont jamais plaints du déplacement jusqu’à Fleurier. « C’est un faux problème » rappelle Phillipe Gremion. « Les gens connaissent aussi la difficulté de rouler en Suisse. Faites un Berne-Zurich à n’importe quelle heure en journée la semaine, vous perdez des heures. Alors qu’un camion perd peu de temps pour venir à Fleurier. »