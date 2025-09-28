Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont rejeté les deux objets fédéraux soumis à votation ce dimanche 28 septembre ...
Les Neuchâtelois ont rejeté les deux objets fédéraux soumis à votation ce dimanche 28 septembre : l’abolition de la valeur locative et l’identité électronique. Au niveau suisse, l'abolition de la valeur locative est acceptée selon gfs.bern.

La population neuchâteloise s’est prononcée sur deux objets fédéraux ce dimanche 28 septembre. (Photomontage : illustration.) La population neuchâteloise s’est prononcée sur deux objets fédéraux ce dimanche 28 septembre. (Photomontage : illustration.)

Les Neuchâtelois étaient appelés à se prononcer ce dimanche sur deux objets lors des votations fédérales : l’abolition de la valeur locative et l’identité électronique (e-ID). Le taux de participation avoisine les 40% pour ces deux objets.


« Non » à l’abolition de la valeur locative

L’abolition de la valeur locative est refusée par 61,57% (27'476 suffrages) des voix dans le canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds avec 69,8%, Val-de-Travers avec 65,5% et Brot-Plamboz avec 66,3% ont refusé le plus massivement le texte. Seules deux communes ont accepté l'abolition de la valeur locative. Il s’agit des Verrières avec 57,5% et de La Côte-aux-Fées avec 51,9% de « Oui ».


Au niveau suisse, le « oui » semble l'emporter selon une tendance de gfs.bern.

« Non » à l’identité électronique

La loi sur l’identité électronique est refusée par 52,48% (23'302 suffrages) des voix.

Brot-Plamboz, avec 74%, Les Planchettes avec 73% et La Côte-aux-Fées avec 70,9% sont les communes qui ont le plus largement rejeté cette nouvelle loi. Les communes de Laténa avec 56,2% et de Milvignes avec 53,4% sont les seules a être favorable à l'e-ID. 


Au niveau fédéral, le suspense est encore de mise. /mlm


Actualisé le

 

