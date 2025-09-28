Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Les Neuchâtelois étaient appelés à se prononcer ce dimanche sur deux objets lors des votations fédérales : l’abolition de la valeur locative et l’identité électronique (e-ID). Le taux de participation avoisine les 40% pour ces deux objets.





« Non » à l’abolition de la valeur locative

L’abolition de la valeur locative est refusée par 61,57% (27'476 suffrages) des voix dans le canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds avec 69,8%, Val-de-Travers avec 65,5% et Brot-Plamboz avec 66,3% ont refusé le plus massivement le texte. Seules deux communes ont accepté l'abolition de la valeur locative. Il s’agit des Verrières avec 57,5% et de La Côte-aux-Fées avec 51,9% de « Oui ».







Au niveau suisse, le « oui » semble l'emporter selon une tendance de gfs.bern.