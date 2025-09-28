Une magnifique désalpe à Lignières

C’est une tradition ! La 48e Fête de la désalpe de Lignières a eu lieu samedi. Elle a attiré entre 4'500 et 5'000 personnes. Une fréquentation en légère baisse par rapport à l’année dernière. Les organisateurs l’expliquent en raison de la Fête des vendanges et de la Brocante du Landeron qui se tenaient en même temps.

La manifestation marque le retour au bercail des génisses qui ont passé l’été en estivage. Les troupeaux, composés d’une soixantaine de bêtes, sont arrivés au village pour prendre part, à 14h30, au cortège. Un cortège folklorique qui se renouvèle chaque année et accueille de nouveaux groupes pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette année, le cortège s’est ébranlé 30 minutes plus tard, ce qui a surpris certains spectateurs, même si le nouvel horaire avait été annoncé. /sma