Une magnifique désalpe à Lignières

La manifestation s’est tenue samedi. Plusieurs milliers de personnes sont venues assister au ...
La manifestation s’est tenue samedi. Plusieurs milliers de personnes sont venues assister au cortège. Les organisateurs se disent satisfaits même si la fréquentation est en légère baisse par rapport à l’année dernière.

La désalpe marque le retour au bercail des génisses. (Photo: Fêt de la désalpe de Lignières) La désalpe marque le retour au bercail des génisses. (Photo: Fêt de la désalpe de Lignières)

C’est une tradition ! La 48e Fête de la désalpe de Lignières a eu lieu samedi. Elle a attiré entre 4'500 et 5'000 personnes. Une fréquentation en légère baisse par rapport à l’année dernière. Les organisateurs l’expliquent en raison de la Fête des vendanges et de la Brocante du Landeron qui se tenaient en même temps. 

La manifestation marque le retour au bercail des génisses qui ont passé l’été en estivage. Les troupeaux, composés d’une soixantaine de bêtes, sont arrivés au village pour prendre part, à 14h30, au cortège. Un cortège folklorique qui se renouvèle chaque année et accueille de nouveaux groupes pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette année, le cortège s’est ébranlé 30 minutes plus tard, ce qui a surpris certains spectateurs, même si le nouvel horaire avait été annoncé. /sma

Le cortège de la désalpe de Lignières accueille chaque année de nouvelles formations. (Photo: Fête de la désalpe de Lignières) Le cortège de la désalpe de Lignières accueille chaque année de nouvelles formations. (Photo: Fête de la désalpe de Lignières)


 

