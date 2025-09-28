Début difficile mais fin en apothéose pour la Brocante du Landeron

Une météo pluvieuse qui a inquiété les organisateurs de la Brocante du Landeron. Vendredi, jour de l’ouverture de la manifestation, le public ne s’est pas déplacé en masse. Il s’est rattrapé samedi et dimanche. Patrick Di Lenardo, membre du comité d’organisation, explique que « dimanche c’était noir de monde. On est surpris nous-même ». Une affluence qui devrait permettre de maintenir une fréquentation à la hauteur des années précédentes, soit plusieurs milliers de personnes. Mais il est toujours difficile pour le comité de chiffrer le nombre de personnes, puisqu’il n’y a pas d’entrée. En plus, cette année, en raison de la météo, le parking était impraticable et a dû être fermé. Ce qui rajoute à la complexité pour chiffrer le nombre de visiteurs. Globalement, les brocanteurs se disent satisfaits de cette édition 2025.





Une nouvelle formule pour la restauration

La Brocante du Landeron a innové cette année. Elle a regroupé toutes les cantines sous une même tente. Un concept qui a séduit et qui devrait devenir pérenne « avec quelques ajustements ». /sma