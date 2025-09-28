Début difficile mais fin en apothéose pour la Brocante du Landeron

La météo pluvieuse de vendredi a causé de frayeurs aux organisateurs. Le public s’est fait ...
Début difficile mais fin en apothéose pour la Brocante du Landeron

La météo pluvieuse de vendredi a causé de frayeurs aux organisateurs. Le public s’est fait discret lors du premier jour de la manifestation. Il a en revanche répondu présent lors du week-end et la fréquentation devrait être la même que lors des précédentes éditions.

La fréquentation devrait être la même cette année, malgré un début catastrophique en raison de la pluie. (Image d'archive) La fréquentation devrait être la même cette année, malgré un début catastrophique en raison de la pluie. (Image d'archive)

Une météo pluvieuse qui a inquiété les organisateurs de la Brocante du Landeron. Vendredi, jour de l’ouverture de la manifestation, le public ne s’est pas déplacé en masse. Il s’est rattrapé samedi et dimanche. Patrick Di Lenardo, membre du comité d’organisation, explique que « dimanche c’était noir de monde. On est surpris nous-même ». Une affluence qui devrait permettre de maintenir une fréquentation à la hauteur des années précédentes, soit plusieurs milliers de personnes. Mais il est toujours difficile pour le comité de chiffrer le nombre de personnes, puisqu’il n’y a pas d’entrée. En plus, cette année, en raison de la météo, le parking était impraticable et a dû être fermé. Ce qui rajoute à la complexité pour chiffrer le nombre de visiteurs. Globalement, les brocanteurs se disent satisfaits de cette édition 2025.


Une nouvelle formule pour la restauration

La Brocante du Landeron a innové cette année. Elle a regroupé toutes les cantines sous une même tente. Un concept qui a séduit et qui devrait devenir pérenne « avec quelques ajustements ». /sma


 

Actualités suivantes

Une magnifique désalpe à Lignières

Une magnifique désalpe à Lignières

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 15:02

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:50

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Articles les plus lus

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 10:46

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Votations fédérales : résultats à Neuchâtel

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 16:50

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 10:46

Sur les traces de Michel Hollard

Sur les traces de Michel Hollard

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:34

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Toujours le suspense sur le vote sur l'identité électronique

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Les Suisses acceptent l'abolition de la valeur locative

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:42

Ça chine déjà fort au Landeron

Ça chine déjà fort au Landeron

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 17:40

La Biennale d’art contemporain fait son retour

La Biennale d’art contemporain fait son retour

Région    Actualisé le 27.09.2025 - 17:20

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 10:46

Sur les traces de Michel Hollard

Sur les traces de Michel Hollard

Région    Actualisé le 28.09.2025 - 14:34