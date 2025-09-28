Ciel bleu et nuages de confettis sur le Corso fleuri

Point d'orgue de la Fête des vendanges de Neuchâtel : le corso fleuri du dimanche après-midi a rencontré un franc succès. Le nombre de visiteurs a presque doublé par rapport à l'année précédente. Pas de record cependant sur la fréquentation globale. « Alors que l'année passée on a vendu entre 2400 et 2600 tickets pour les places assises, on frôle cette année les 4500 tickets », se réjouit Eric Leuba, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le nombre de spectateurs debout est lui estimé à 50'000.

Sous le thème « Légendes des vignobles », le défilé était composé de 14 chars, dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination étaient proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l'illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d'adoption.

Le Corso fleuri a rassemblé familles et amis, sous un ciel bleu et des nuages de confettis. « Je dis à tous mes amis : venez à la Fête des Vendanges, c'est incroyable ! Et j'arrive toujours à en faire venir certains, et tout le monde adore », s'enthousiasme Giulia. L'ambiance conviviale, les fanfares et les chars décorés font l'unanimité parmi les spectateurs. « Et les bons vins ! », lance une spectatrice accoudée à sa fenêtre sur l'Avenue du 1er Mars. « C'est un plaisir de venir profiter avec ses amis ! », sourit un jeune, son gobelet à la main. /jti-ATS